Reid Buerger ซีอีโอของ Coventry ได้รับการยกย่องจาก Finseca เป็นผู้ได้รับรางวัล ID Twenty ประจำปี 2025 ในงาน NAILBA 44

ฟอร์ต วอชิงตัน รัฐเพนซิลเวเนีย, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry ผู้นำและผู้บุกเบิกตลาดรองสำหรับประกันชีวิต ประกาศในวันนี้ว่า Reid Buerger ซีอีโอของบริษัท ได้รับการยกย่องจาก Finseca ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล ID Twenty ประจำปี 2025 รางวัลดังกล่าวมอบให้ในงาน NAILBA 44 เพื่อยกย่องนักนวัตกรรมชั้นนำและผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการจัดจำหน่ายอิสระ
รางวัล ID Twenty ของ Finseca มอบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 คนในแต่ละปี ซึ่งผลงานของพวกเขามีส่วนช่วยยกระดับและผลักดันชุมชนอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างเป็นรูปธรรม การได้รับการยกย่องนี้ถือเป็นหนึ่งในเกียรติยศที่สำคัญที่สุดในสาขานี้ โดยมอบให้แก่ผู้ที่สร้างผลกระทบที่วัดผลได้จริงในด้านการจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลลัพธ์สำหรับลูกค้า
การได้รับการคัดเลือกของ Buerger สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องของเขาในการกำหนดทิศทางตลาดด้านอายุยืนและประกันชีวิตสมัยใหม่ ตลอดจนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ Coventry ในการขยายการเข้าถึง โอกาส และคุณค่าในตลาดรองทั่วทั้งระบบนิเวศของการจัดจำหน่ายอิสระ
“การยกย่องครั้งนี้สะท้อนถึงผลงานที่ทีมงานของเราที่ Coventry ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อขยายตลาดรองสำหรับประกันชีวิต” Reid Buerger ซีอีโอของ Coventry กล่าว “การจัดจำหน่ายอิสระมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์เข้าใจทางเลือกของตนเอง และเรายังคงให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างตลาดที่สนับสนุนทางเลือก คุณค่า และผลลัพธ์ในระยะยาว”
เกี่ยวกับ Coventry
Coventry เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกตลาดรองสำหรับประกันชีวิต ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้า และขยายโอกาสสำหรับเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประสบการณ์อันยาวนานของ Coventry เมื่อผสานกับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อสิทธิของผู้บริโภค ทำให้ Coventry เป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจน ซึ่งเราใช้สถานะนี้ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและขยายทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จนถึงปัจจุบัน เราได้ส่งมอบมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กรมธรรม์ของตนอีกต่อไป หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coventry กรุณาไปที่ Coventry.com
ติดต่อด้านสื่อ: Jonny Shiver รองประธานฝ่ายการตลาด (877) 836-8300
GlobeNewswire Distribution ID 9627572