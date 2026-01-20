EZVIZ 9c Dual Series คว้ารางวัล BIG Innovation Award 2025 ตอกย้ำมาตรฐานใหม่ของการปกป้องพื้นที่ภายนอกที่ยืดหยุ่น ด้วยประสิทธิภาพกล้องเลนส์คู่และตัวเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ใช้

SINGAPORE, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ 9c Dual Series ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะรางวัลอันทรงเกียรติใน BIG Innovation Awards 2025 ซึ่งมอบโดย Business Intelligence Group ในฐานะซีรีส์กล้องภายนอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ EZVIZ ซีรีส์ 9c Dual ได้รับรางวัลจากแนวคิดนวัตกรรมที่ “ครอบคลุมและเข้าถึงได้” โดยมอบตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น ตั้งแต่ความละเอียดที่หลากหลาย ไปจนถึงการกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EZVIZ ในการสร้างระบบความปลอดภัยภายนอกที่ไม่ใช่ “แบบเดียวใช้ได้กับทุกบ้าน” แต่ถูกออกแบบให้ปรับตัวได้ ใช้งานง่าย และพร้อมสำหรับชีวิตจริงในทุกวัน
BIG Innovation Awards ซึ่งจัดโดย Business Intelligence Group ได้รับความเชื่อถือในฐานะหลักฐานของนวัตกรรมที่พิสูจน์คุณค่าได้จริง ไม่ใช่แค่แนวคิดบนกระดาษ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกประเมินด้วยเกณฑ์เชิงปฏิบัติ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ผลกระทบ และผลลัพธ์ที่วัดได้ ผ่านคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำและผู้บริหารธุรกิจที่มีประสบการณ์ สำหรับ EZVIZ การได้รับรางวัลนี้ยืนยันแนวคิด “ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง” ของซีรีส์ 9c Dual: นวัตกรรมที่มีความหมายที่สุด คือสิ่งที่เหมาะกับผู้คนจริง บ้านจริง และความต้องการในชีวิตประจำวันจริง
“ในด้านความปลอดภัยภายนอก ผู้ใช้มักเจอความน่าหงุดหงิดแบบเดิม ๆ คือผลิตภัณฑ์ที่บังคับให้ต้องยอมแลกสิ่งที่ไม่อยากแลก” ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ EZVIZ APAC กล่าวว่า “สำหรับ 9c Dual Series เราตั้งใจลดข้อจำกัดเหล่านั้น เราออกแบบไลน์อัปให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วยตัวเลือกที่ยืดหยุ่น เพื่อให้แต่ละครัวเรือนเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองได้ ผลลัพธ์คือความอุ่นใจที่แท้จริง—ความลังเลน้อยลง การใช้งานติดขัดน้อยลง และมั่นใจมากขึ้นว่าการปกป้องจะอยู่ตรงนั้นเมื่อถึงเวลาสำคัญ”
ด้วยแนวคิด เลนส์คู่ (dual-lens) เป็นหัวใจหลัก EZVIZ 9c Dual Series ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ “มองเห็นได้มากขึ้น” โดยไม่เพิ่มความซับซ้อน เลนส์หนึ่งให้มุมกว้างแบบต่อเนื่องเป็นภาพรวม ขณะที่อีกเลนส์จะซูมและโฟกัสเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องจับตา ทำให้ผู้ใช้เห็นทั้ง “บริบท” และ “รายละเอียด” ได้พร้อมกัน เลนส์ทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหล และการควบคุมแบบแตะครั้งเดียวช่วยให้สลับมุมมองได้ทันทีเมื่ออยากดูใกล้ขึ้น เพื่อให้เข้าถึงได้กับครัวเรือนมากขึ้น ซีรีส์นี้จึงมีตัวเลือกความละเอียดหลายระดับ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกความคมชัดที่เหมาะกับบ้าน ความคาดหวัง และพฤติกรรมการรับชมในชีวิตประจำวัน
ที่สำคัญไม่แพ้กัน 9c Dual Series ถูกพัฒนาขึ้นโดยยึดความจริงที่ว่า “ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้” ต้องเริ่มจาก “การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้” รุ่นที่รองรับจะมาพร้อมการเชื่อมต่อแบบสองระบบ 4G และ Wi-Fi ที่ออกแบบให้สลับอัตโนมัติเมื่อสภาพเครือข่ายเปลี่ยนไป ช่วยให้การเฝ้าระวังต่อเนื่องแม้ในบ้านที่ Wi-Fi ไม่เสถียร พื้นที่ภายนอกสัญญาณครอบคลุมยาก หรือมีความผันผวนของแบนด์วิดท์ นอกจากนี้ซีรีส์ยังยกระดับการปกป้องในชีวิตประจำวันด้วยการตรวจจับที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการแจ้งเตือนที่ฉลาดขึ้น ช่วยโฟกัสเฉพาะกิจกรรมที่มีความหมายและลดการรบกวนที่ไม่จำเป็น ผลลัพธ์คือประสบการณ์ความปลอดภัยที่ “ไว้ใจได้” และ “ตอบสนองได้ดี” มากขึ้น ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเมื่อจำเป็นจริง ๆ ด้วยช่องว่างที่น้อยลงและการคาดเดาที่ลดลง
